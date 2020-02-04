События

20:48 04.02.2020

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

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Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда умер в возрасте 72 лет в Мадриде.

"Его щедрость, видение, ирония, хороший вкус всегда заставляли его пренебрегать собой. Однако влияние Куэрда имеет решающее значение для всех нас и для нашего кино", - заявили в Академии кинематографических искусств и наук Испании.

Режиссер Хосе Луис Куэрда снял в 1987 году картину "Живой лес", которая через год получила национальную премию "Гойя" как лучший фильм. Куэрда был еще дважды удостоен премии "Гойя" за лучшие адаптированные сценарии к своим фильмам: в 1999 году за фильм "Язык бабочек" и в 2008 за картину "Слепые подсолнухи".

В 1988 году Куэрда снял один из своих лучших фильмов "Рассвет, что немало" - историческую фантасмагорию. Во всеобщем поэтическом абсурде американский этнограф Теодор вместе со своим престарелым отцом оказывается в испанской деревне времен каудильо Франко. Здесь профессор становится свидетелем удивительных событий. В них участвуют люди, растущие из земли, и люди, летающие по воздуху; русский ансамбль песни и пляски; пастух-негр и алькальд, от которого селяне требуют поделиться своей любовницей. И за всем этим пристально наблюдает сержант национальной гвардии Гутьеррес.

Куэрда также выступал продюсером фильмов Алехандро Аменабара "Диссертация", "Открой глаза" и "Другие".

Теги: #испания #смерть #режиссер
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