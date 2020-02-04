События

18:36 04.02.2020

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"Сегодня, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", пять – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Участки разведения сил и средств под обстрелы не попали.

Как сообщалось, по данным Минобороны, с полуночи до полудня вторника боевики обстреляли украинские позиции 4 раза. Соответственно, еще четыре обстрела произошли пополудни.

Теги: #оос #обстрелы
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