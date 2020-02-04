Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2315 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда касательно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей".

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 361 народных депутатов.

Проектом вносятся изменения в ст. 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 Уголовного процессуального кодекса Украины, и дополнения этого Кодекса ст. 422-1. Изменения предусматривают возможность судьи апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции в случаях просмотра ним в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении другой меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, которое было вынесено в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия решения по существу. Предполагается также возможность обжалования в апелляционном порядке решений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Еще документ урегулирует подачу апелляционной жалобы на такие определения суда первой инстанции, непосредственно в суд апелляционной инстанции, устанавливает полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы, процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих постановлений.