События

18:32 04.02.2020

Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

2 мин читать
Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2315 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно обеспечения выполнения решения Конституционного Суда касательно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей".

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 361 народных депутатов.

Проектом вносятся изменения в ст. 76, 331, 392, 394, 395, 400, 407, 423 Уголовного процессуального кодекса Украины, и дополнения этого Кодекса ст. 422-1. Изменения предусматривают возможность судьи апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции в случаях просмотра ним в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении другой меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, которое было вынесено в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия решения по существу. Предполагается также возможность обжалования в апелляционном порядке решений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Еще документ урегулирует подачу апелляционной жалобы на такие определения суда первой инстанции, непосредственно в суд апелляционной инстанции, устанавливает полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы, процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих постановлений.

Теги: #изменения #упк #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 04.02.2020
Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

16:54 04.02.2020
Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

14:22 04.02.2020
Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

13:19 04.02.2020
Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

11:35 04.02.2020
Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий

Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий

11:12 04.02.2020
Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, - 266 голосов "за"

10:35 04.02.2020
Рада открыла очередную третью сессию ІХ созыва

Рада открыла очередную третью сессию ІХ созыва

17:55 24.01.2020
Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

16:06 24.01.2020
Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

23:07 20.01.2020
Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР задержало чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки – САП

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР задержало чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена из Ивано-Франковской области ветерану АТО "Буче"

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Глава Харьковской обладминистрации требует от правоохранителей эффективной борьбы с "черными лесорубами" и коррупцией

Председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки – САП

В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

Публикацию результатов демократических кокусов в Айове задержали из-за проверок

Инвесторы предлагают внедрить международный принцип "first come - first served" для геологоразведки

В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

В Харькове горело студенческое общежитие, спасатели эвакуировали 52 человека - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА