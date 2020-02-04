Глава Харьковской обладминистрации требует от правоохранителей эффективной борьбы с "черными лесорубами" и коррупцией

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер раскритиковал работу правоохранительных органов по борьбе с незаконными вырубками в регионе, подчеркнув, что количество врученных подозрений не решает проблему, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"У нас 34 сообщения о подозрении вручены (по производствам о незаконных вырубках - ИФ) по тем данным, которые у меня. И что? Что из этого? На мой взгляд, лучше, чтобы ни одного сообщения о подозрении не было вручено, но лес у нас бы незаконно не рубили", - сказал Кучер на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Харьковской области.

"Я обращаюсь сейчас ко всем правоохранителям. Скажите, пожалуйста, что вам еще нужно сообщить, чтобы вы прекратили на местах незаконную вырубку? Я уверен, что вы можете это сделать. У вас нет желания. Вы хотите получать денежные средства за то, что там незаконно происходит? Мы ведь тоже владеем этой информацией. У меня есть уверенность, что каждый из вас, кто покрывает таких преступников, он в конце сядет", - добавил глава обладминистрации.

Он также призвал правоохранителей более эффективно бороться с коррупцией в органах власти и местного самоуправления, в том числе Харьковской облгосадминистрации и Харьковском городском совете.

"Мы знаем, что последние 5 лет до моего назначения ни один правоохранитель не имел права заходить в стены облгосадминистрации. Сейчас в рамках закона вам двери открыты, чтобы мы предупреждали незаконные действия, в том числе и сотрудников ОГА. Не забывайте о Харьковском городском совете. Харьковчане очень много об этом говорят, но, на мой взгляд, должной реакции - адекватной, активной - от правоохранительных органов нет. Усильте, пожалуйста, внимание в этом направлении", - сказал Кучер.