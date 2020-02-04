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17:12 04.02.2020

В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

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В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

План реагирования на чрезвычайные ситуации утвержден в Украине в связи с ожидающимся ухудшением погоды 5-7 февраля.

Глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник в Киеве рассказал, что для минимизации негативных последствий ухудшения погоды в круглосуточном режиме будет организована работа межведомственных штабов, обеспечен усиленный мониторинг обстановки и обеспечение реакции на начальном этапе возникновения чрезвычайных ситуаций. Таким образом, всем ответственным службам поручено обеспечить координацию между собой и межобластное взаимодействие.

Кроме того, поручено через средства массовой информации доводить информацию об ожидаемом усложнении погодных условий.

Поручено также обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается самое большое снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

Среди прочего, было обращено внимание Киевской городской государственной администрации на необходимость своевременно ограничивать въезд в город тяжеловесного транспорта.

Кроме того, Чечеткин призвал водителей в период 5-7 февраля воздержатся от выезда за границы населенных пунктов без острой необходимости.

"Я поддерживаю предложения, который высказал глава ГСЧС и меры по обеспечению готовности органов власти, служб безопасности движения, спасательных служб к оперативному реагированию. Прошу всех это выполнять", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков по результатам докладов представителей всех ответственных государственных органов.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине прогнозируют ухудшение погоды и похолодание. Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах сильный снег, сильные метели и порывы ветра 25 м/с, температура 2-7° мороза). В южной части значительные дожди, южный ветер с переходом на северный с порывами 17-22 м/с; температура 3-8° тепла.

В Киеве – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 февраля самая высокая температура днем была 10,1° в 2002 году, самая низкая ночью -26,0° в 1893 году.

В четверг, 6 февраля, в южных, восточных, центральных областях сохранятся сложные погодные условия: значительный мокрый снег (в Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед), в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью сильный снег.

Теги: #гсчс #погода #чечеткин
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