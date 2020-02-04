Инвесторы предлагают внедрить международный принцип "first come - first served" для геологоразведки

Правительственный эксперимент призван оживить разведку полезных ископаемых в Украине и сократить миллиардные убытки из-за неэффективного использования средств на геологическое изучение

Кабинет Министров Украины, а также Государственная служба геологии и недр Украины рассмотрят переход к модели «first come - first served» по изучению и разведке новых месторождений полезных ископаемых по заявлению Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ). Согласно этому принципу устанавливается приоритетное право заявителя, обратившегося первым, на получение специального разрешения на геологическое изучение полезных ископаемых общегосударственного значения.

«Изменение механизма предоставления специальных разрешений на геологическое изучение обусловлена ​​миллиардными расходами - по данным Счетной палаты Украины не завершение начатых ранее геологоразведочных работ создает риски нерезультативного расходования более 7 млрд гривен. Кроме того, на 1 октября 2018 треть месторождений (151 из 433), подлежащих геологическому изучению законсервированы», - сообщают в НАДПУ .

Принцип «first come - first served» активно применяется в некоторых странах ЕС (Австрия, Финляндия, Греция, Испания, Швеция), а также в странах-лидерах по добыче полезных ископаемых - ЮАР, Бразилии, Австралии, Монголии.

«Переход к этой модели будет проводиться в правовом режиме эксперимента, чтобы помочь понять как государству, так и бизнесу целесообразность и эффективность введения принципа. Такой механизм значительно ускорит разведку полезных ископаемых», - комментирует инициативу исполнительный директор Ассоциации Оксана Орынчак.

Введение этой модели должно оживить добывающую отрасль, где по данным Госстата, по состоянию на ноябрь 2019 года, падение составило 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, добыча каменного и бурого угля - 10%, добыча металлических руд - 9%, добыча камня, песка и глины - 12%. Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров снизились на 13%.