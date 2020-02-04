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16:01 04.02.2020

В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

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В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

Всего за 2019 год в Украине зарегистрировано 237,858 браков и 38,572 разводов, сообщает Министерство юстиции на странице в Фейсбуке.

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), на втором месте – Днепропетровская область (20,187), на третьем – Харьковская (16,834).

Теги: #минюст #браки
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