В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

Всего за 2019 год в Украине зарегистрировано 237,858 браков и 38,572 разводов, сообщает Министерство юстиции на странице в Фейсбуке.

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), на втором месте – Днепропетровская область (20,187), на третьем – Харьковская (16,834).