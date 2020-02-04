События

15:54 04.02.2020

В Харькове горело студенческое общежитие, спасатели эвакуировали 52 человека - ГСЧС

1 мин читать
В Харькове горело студенческое общежитие, спасатели эвакуировали 52 человека - ГСЧС

В Харькове спасатели при тушении пожара в 5-этажном студенческом общежитии по ул. Целиноградская эвакуировали 52 человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 февраля в 14:25 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций по адресу: г.Харьков, Шевченковский район, ул. Целиноградская, 44", - говорится в сообщении.

Так, по прибытию на место пожара было установлено, что в комнате на третьем этаже общежития горят домашние вещи и матрас, площадь пожара составила около 5 кв.м.

"Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Всего личным составом подразделений ГСЧС были эвакуированы 52 человека", - добавили в ведомстве.

В 14:48 пожар был локализован, а в 14:52 - полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Теги: #общежитие #гсчс #пожар #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 03.02.2020
В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

10:03 03.02.2020
В Одессе в результате пожара в жилой пятиэтажке погибли 3 человека

В Одессе в результате пожара в жилой пятиэтажке погибли 3 человека

08:06 03.02.2020
В пятиэтажном доме в Одессе произошел пожар, три человека погибли - ГСЧС

В пятиэтажном доме в Одессе произошел пожар, три человека погибли - ГСЧС

23:34 02.02.2020
Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо Киева

Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо Киева

09:28 02.02.2020
Спасатели ликвидировали пожар в церкви в Закарпатской области

Спасатели ликвидировали пожар в церкви в Закарпатской области

06:38 02.02.2020
В Николаевской области на пожаре неэсплуатируемого здания погиб мужчина

В Николаевской области на пожаре неэсплуатируемого здания погиб мужчина

08:31 01.02.2020
Харьковский облсовет на февральской сессии рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий первого замглавы

Харьковский облсовет на февральской сессии рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий первого замглавы

00:46 01.02.2020
Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

08:30 31.01.2020
Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий – ГСЧС

Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий – ГСЧС

08:02 31.01.2020
Из-за непогоды обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

Задержек с финансированием соцвыплат из-за недовыполнения по доходам госбюджета в январе не будет - Соколовская

Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского

ПОСЛЕДНЕЕ

Публикацию результатов демократических кокусов в Айове задержали из-за проверок

Инвесторы предлагают внедрить международный принцип "first come - first served" для геологоразведки

В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

В Киевской области полиция разыскивает злоумышленника, который украл государственный флаг с мемориала

ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

Прокуроры уведомили четырех участвовавших в проведении "парада пленных" боевиков "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с военнопленными

В Днепре все школы приостанавливают обучение до 17 февраля в связи с гриппом и ОРВИ

В 2020 году в Болгарию на реабилитацию отправят около 300 ветеранов войны - Минобороны

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА