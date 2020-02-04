В Харькове горело студенческое общежитие, спасатели эвакуировали 52 человека - ГСЧС

В Харькове спасатели при тушении пожара в 5-этажном студенческом общежитии по ул. Целиноградская эвакуировали 52 человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 февраля в 14:25 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций по адресу: г.Харьков, Шевченковский район, ул. Целиноградская, 44", - говорится в сообщении.

Так, по прибытию на место пожара было установлено, что в комнате на третьем этаже общежития горят домашние вещи и матрас, площадь пожара составила около 5 кв.м.

"Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Всего личным составом подразделений ГСЧС были эвакуированы 52 человека", - добавили в ведомстве.

В 14:48 пожар был локализован, а в 14:52 - полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.