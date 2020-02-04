События

15:41 04.02.2020

В Киевской области полиция разыскивает злоумышленника, который украл государственный флаг с мемориала

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В Киевской области полиция разыскивает злоумышленника, который украл государственный флаг с мемориала

 В с.Гнедин неизвестный повредил флагшток возле памятника Героям Небесной сотни и похитила оттуда флаг, правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Отсутствие государственного символа Украины заметил сотрудник местного сельсовета и сообщил в полицию", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия для задержания и привлечения к ответственности причастного к правонарушению.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Теги: #флаг #полиция #злоумышленник
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