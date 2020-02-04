События

15:18 04.02.2020

ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

2 мин читать
ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

 Высший антикоррупционный суд избрал 4 февраля меру пресечения бывшей заместительнице министра юстиции Наталье Бернацкой виде залога в сумме 7 млн грн.

"Высший антикоррупционный суд назначил бывшей заместительнице министра юстиции Бернацкой (Натальи – ИФ) залог в 7 млн грн", - сообщает организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на странице в Твиттере.

Отмечается, что также подозреваемая должна сдать паспорта.

Защита Бернацкой просила либо не избирать меру пресечения, либо позволить взять экс-замминистра на поруки народных депутатов: Александра Качного (фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь") и Сергея Нагорняка (фракция "Слуги народа").

Как сообщалось, 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

По версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

24 января Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 млн грн государственных средств.

Теги: #замминистра #мера_пресечения #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 31.01.2020
ВАКС назначил залог экс-нардепу, второму подозреваемому по делу завода "Краян"

ВАКС назначил залог экс-нардепу, второму подозреваемому по делу завода "Краян"

10:51 31.01.2020
ВАКС рассмотрит 3 февраля по сути дело о хищении газа "Нафтогаз Украины" на почти 1,5 млрд грн

ВАКС рассмотрит 3 февраля по сути дело о хищении газа "Нафтогаз Украины" на почти 1,5 млрд грн

20:29 30.01.2020
Приоритетные мероприятия двустороннего диалога обсудили замглавы Офиса презиждента Украины и замглавы МИД Азербайджана

Приоритетные мероприятия двустороннего диалога обсудили замглавы Офиса презиждента Украины и замглавы МИД Азербайджана

12:50 25.01.2020
ВАКС отказал в избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину

ВАКС отказал в избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину

12:51 24.01.2020
САП передал в суд дело экс-директора "Спецтехноэкспорта" о растрате 55,5 млн грн

САП передал в суд дело экс-директора "Спецтехноэкспорта" о растрате 55,5 млн грн

00:14 24.01.2020
ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Альперина

ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Альперина

18:00 15.01.2020
ВАКС отказался перенести рассмотрение дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля в Орджоникидзевский райсуд Запорожья

ВАКС отказался перенести рассмотрение дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля в Орджоникидзевский райсуд Запорожья

19:09 03.01.2020
ВАКС заочно отправил под стражу экс-первого вице-премьера Кабмина Азарова

ВАКС заочно отправил под стражу экс-первого вице-премьера Кабмина Азарова

17:50 02.01.2020
ВАКС проведет в пятницу подготовительное заседание относительно двух фигурантов "газового дела"

ВАКС проведет в пятницу подготовительное заседание относительно двух фигурантов "газового дела"

16:31 28.12.2019
Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

Задержек с финансированием соцвыплат из-за недовыполнения по доходам госбюджета в январе не будет - Соколовская

Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского

ПОСЛЕДНЕЕ

Публикацию результатов демократических кокусов в Айове задержали из-за проверок

Инвесторы предлагают внедрить международный принцип "first come - first served" для геологоразведки

В Украине за 2019 год количество зарегистрированных браков в 6 раз превышает разводы – Минюст

В Харькове горело студенческое общежитие, спасатели эвакуировали 52 человека - ГСЧС

В Киевской области полиция разыскивает злоумышленника, который украл государственный флаг с мемориала

Прокуроры уведомили четырех участвовавших в проведении "парада пленных" боевиков "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с военнопленными

В Днепре все школы приостанавливают обучение до 17 февраля в связи с гриппом и ОРВИ

В 2020 году в Болгарию на реабилитацию отправят около 300 ветеранов войны - Минобороны

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА