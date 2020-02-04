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15:04 04.02.2020

Прокуроры уведомили четырех участвовавших в проведении "парада пленных" боевиков "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с военнопленными

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Прокуроры уведомили четырех участвовавших в проведении "парада пленных" боевиков "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с военнопленными

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестокого обращения с военнопленными (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке 24 августа 2014г", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник.

Так, говорится в информации, 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили следовать по центральной улице оккупированного Донецка.

"При этом, во время движения указанной колонны военнопленных оскорбляли, наносили удары и побои, чем унижалось их честь и достоинство", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Теги: #прокуратура #военнопленные #подозрение #нвф
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