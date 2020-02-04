В 2020 году в Болгарию на реабилитацию отправят около 300 ветеранов войны - Минобороны

В соответствии с соглашением между Министерством социальной политики Украины и Министерством обороны Республики Болгария начато выполнение проекта медицинской реабилитации украинских ветеранов в Болгарии, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"На лечение отправлять раненых украинских военных (которые проходят военную службу и уволенных в запас/отставку) и гражданский персонал сектора безопасности и обороны. В течение действия соглашения планируется осуществить реабилитацию около 300 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии продлится в больнице "Калероя" в г.Хисаря. Расходы, связанные с прохождением процедур и размещением лиц в клинике, будет обеспечивать болгарская сторона, а международную и местную транспортировку, медицинское страхование и питание обеспечит трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

"Показаниями для физиотерапии в "Калероя" являются повреждения опорно-двигательного аппарата, травмы периферической нервной системы верхних и нижних конечностей", - добавили в ведомстве.

В то же время лиц, у которых есть острые хронические заболевания или заболевания в состоянии обострения, отправлять на реабилитацию не будут.

"Отбор кандидатов для прохождения медицинской реабилитации осуществляет исключительно болгарская сторона", - сказано в сообщении.