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14:21 04.02.2020

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

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В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

В Чехии стартовало первое заседание украинско-чешского форума, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"С министром Томасом Петржичеком открыли 1 заседание Украинско-чешского форума. На повестке дня - сотрудничество в противодействии гибридным угрозам, чешский опыт реформ и евроинтеграции. Нас объединяет больше, чем кажется. Замечательная платформа для дискуссий и будущих совместных проектов", - написал он в Twitter во вторник.

Перед этим Пристайко встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, с которым обсудил реализацию договоренностей, достигнутых во время его визита в Украину в ноябре 2019 года.

"Обсудили реализацию договоренностей с Зеленским, достигнутых во время визита в Украину 11.2019, и «перезагрузку» двустороннего политического диалога.

Имеем четкую поддержку и перспективы сотрудничества во многих сферах", - отметил министр.

Как сообщалось, 4 февраля глава МИД Украины пребывает с визитом в Чешской Республике. Украинско-чешский форум – это дискуссионная площадка ведущих украинских и чешских экспертов, целью которой является наработка рекомендаций правительствам и подготовка совместных проектов с целью более полной реализации потенциала двусторонних отношений в различных сферах.

Теги: #пристайко #чехия #форум #мид
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