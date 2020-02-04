Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому и ГБР

Верховный суд вернул экс-директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Согласно обнародованному в ЕГРСУ определению Верховного суда от 30 января 2020 г. за подписью судьи Ольги Кашпур, суд постановил: "Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами".

В определении также указано, что "27 января 2020 в Верховный суд как суд первой инстанции поступило заявление ОСОБА_1, представленное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к президенту Украины Зеленский, Государственного бюро расследований о: признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 27 декабря 2019 №960 / 2019 «Об освобождении Р.Трубы с должности директора Государственного бюро расследований»; - признании противоправным и отмене приказа Государственного бюро расследований от 28 декабря 2019 №532-ос «О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований»; восстановлении ОСОБА_1 в должности директора Государственного бюро расследований".

Верховный суд завернул иск Трубы, поскольку в нем были объединены исковые требования, часть которых подсудна Верховному суду в качестве суда первой инстанции, а другая (иск к ГБР) – Окружному административному суду города Киева.

В определении указано, что возвращение искового заявления не лишает истца права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом. А решение Верховного суда может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после его пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.

Как сообщалось, 24 декабря 2019г Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая тогда являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

27 января Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности №было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы "о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене указа, восстановления на работе", ответчиком значится президент Украины Владимир Зеленский.