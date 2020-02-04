В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

В ближайшие сутки, 5 февраля, в связи с перемещением активного циклона с Балкан в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей значительные дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега.

Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах сильный снег, сильные метели и порывы ветра 25 м/с, температура 2-7° мороза).

В южной части значительные дожди, южный ветер с переходом на северный с порывами 17-22 м/с; температура 3-8° тепла.

В Киеве – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 февраля самая высокая температура днем была 10,1° в 2002 году, самая низкая ночью -26,0° в 1893 году.

В четверг, 6 февраля, в южных, восточных, центральных областях сохранятся сложные погодные условия: значительный мокрый снег (в Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед), в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью сильный снег.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой снег.

Ветер в Украине преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в юго-восточной половине страны и Карпатах метели. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°; в Приазовье и Крыму в течение суток от 3° мороза до 3° тепла.

В Карпатах - умеренный снег, температура ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.