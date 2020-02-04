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13:11 04.02.2020

Задержек с финансированием соцвыплат из-за недовыполнения по доходам госбюджета в январе не будет - Соколовская

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Задержек с финансированием соцвыплат из-за недовыполнения по доходам госбюджета в январе не будет - Соколовская

 Проблем с финансированием социальных выплат в связи с недовыполнением по доходам общего фонда государственного бюджета в январе не будет, заявляет министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"Все социальные статьи являются защищенными, никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались... Проблем с социальными выплатами точно нет", - сказала Соколовская журналистам во вторник в Киеве.

Как сообщалось, доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана.

Теги: #минсоцполитики #бюджет #выплаты
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