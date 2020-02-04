Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского
Незаконные вооруженные формирования с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.
"На Донецком направлении с 7 утра противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра 25 минут обстреливал наши позиции у Марьинки. Несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью, защитники этого населенного пункта ответили врагу огнем из штатного пехотного вооружения", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.
Кроме того, около 11 часов начался обстрел боевиками вблизи г.Красногоровка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"На Луганском направлении напряженной остается ситуация в районе Новотошковское, где с 7:20 до 7:50 оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра", - добавили в Минобороны.
Отмечается, что враг также открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военнослужащих вблизи н.п.Травневое.
В ведомстве подчеркнули, что по имеющейся информации, по состоянию на 12:30, потерь с нашей стороны нет.