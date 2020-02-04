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13:09 04.02.2020

Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского

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Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"На Донецком направлении с 7 утра противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра 25 минут обстреливал наши позиции у Марьинки. Несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью, защитники этого населенного пункта ответили врагу огнем из штатного пехотного вооружения", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, около 11 часов начался обстрел боевиками вблизи г.Красногоровка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На Луганском направлении напряженной остается ситуация в районе Новотошковское, где с 7:20 до 7:50 оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что враг также открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военнослужащих вблизи н.п.Травневое.

В ведомстве подчеркнули, что по имеющейся информации, по состоянию на 12:30, потерь с нашей стороны нет.

Теги: #всу #оос #боевики #обстрелы
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