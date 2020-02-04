Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал, что пилотный проект по централизации государственных закупок стартует с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, а пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля.

"У нас пилот начинается 1 марта. Мы обязываем все министерства закупать определенный артикул продукции только через центральную закупочную организацию. Это бумага, бензин, какие-то компьютерные комплектующие", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, чем дальше будет пилот, тем шире будет артикул товаров и тем больше госорганов в этом будут участвовать.

"Думаю, все министерства большую часть своих закупок до конца этого года будут делать через центральную закупочную организацию", - заявил он.

Он также сообщил, что до 1 апреля должен быть запущен проект по электронному больничному.

"Это не связано с запуском второго этапа медреформы. Мы сознательно пошли на то, что попытались строить более автономно, чем система eHealth, так как это большой и сложный проект, и если мы будем сильно на него подвязываться, то можем очень долго запускаться. Пока будем это строить, в первую очередь, на базе Пенсионного фонда, затем это все соединим", - добавил министр.

Кроме того, он рассчитывает, что пилотный проект по электронной акцизной марке будет запущен в течение первого полугодия - до 1 июля.

Среди прочего, по его словам Дубилета, в 2020 году правительство реализует решение, которое позволит бизнесу не отправлять информацию в военкоматы, а чтобы военкомато будут брать ее в Пенсионном фонде.

"Мы сейчас активно это обсуждаем с Генштабом. Если будет принято решение, то достаточно быстро можно будет доработать софт на стороне Пенсионного фонда и запустить это в кратчайшие сроки. Надеюсь, в этом году мы это запустим. Со всеми ключевыми министрами вроде договорились", - заявил Дубилет.

Полный текст интервью с Дубилетом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"