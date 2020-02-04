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11:48 04.02.2020

В Литве обеспокоены наращиванием российской военной группировки в Калининградской области

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Россия продолжает наращивать военную инфраструктуру в Калининградской области, утверждает литовская военная разведка.

"Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона", - заявил во вторник на пресс-конференции директор второго департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас.

На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год.

В этом отчете военная разведка сообщила, что в Калининградской области, находящейся рядом с Литвой, Россия намерена сформировать новую мотострелковой дивизию.

По словам представителей Литвы, эта дивизия повысит способность находящихся в анклаве сил осуществлять операции без подкрепления со стороны континентальной части РФ.

"При формировании дивизии в Калининградской области будут созданы новые части, увеличится общее количество военных. В результате реализации этих планов продолжится повышение количества вооружений и техники по соседству с Литвой. Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области", - сказал Балтренас.

Он утверждает, что создание дивизии может потребовать несколько лет.

В общем документе второго департамента оперативных служб и департамента госбезопасности также обращается внимание на то, что с 2016 года Россия дислоцирует в Балтийском море корабли с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

"В 2019 году дислоцировано четвертое такое судно, а пятое ожидается в этом году", - сказал глава военной разведки.

Кроме того, как говорится в отчете, в области создана смешанная авиационная дивизия и два авиационных полка - истребителей и бомбардировщиков морской штурмовой авиации, сформирован вертолетный полк, дислоцированы современные многофункциональные истребители Су-30СМ.

Как сообщалось, за последние годы Россия усилила военную инфраструктуру в Калининградской области. Военные заявили, что это связано с активностью НАТО у российских границ. 2 декабря пресс-служба Балтийского флота сообщила, что группировка войск в Калининградской области в 2020 году будет усилена мотострелковой дивизией.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-й гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

В июле в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

В 2019 году зенитный ракетный полк в Калининградской области осуществил полное перевооружение на комплексы "Тор-М2", заменившие комплексы войсковой ПВО "Тор", сообщали в Минбороны РФ.

За последние годы Балтфлот получил новые корабли, оснащенные "Калибрам".

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

Теги: #армия #рф #калининград #литва
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