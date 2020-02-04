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10:33 04.02.2020

Во всем Кабмине электронный документооборот полностью заработает до 1 июля - Дубилет

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Во всем Кабмине электронный документооборот полностью заработает до 1 июля - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что полностью по всему правительству и министерствам электронный документооборот заработает до конца первого полугодия.

"Система документооборота состоит из трех больших блоков. Первый блок – это стандартная документация, вроде докладных и служебных записок. Второй большой блок – это кадровая документация, так как она составляет около 40% документооборота. Третий блок – это нормативно-правовые акты", - сказал Дубилет в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, только после того, как все эти блоки будут полностью запущены в электронной форме – тогда можно будет сказать, что это настоящий электронный документооборот.

"До конца февраля мы запустим секретариат правительства и прохождение нормативно правовых актов в других министерствах, а полностью по всему Кабмину - до конца первого полугодия", - заявил министр.

Дубилет также сообщил, что на текущей неделе в тестовом режиме будет запущено прохождение проектов актов полностью в электронной форме на уровне секретариата правительства, а в течение месяца после этого планируется подключить все министерства.

"Прохождения документа от момента зарождения идеи до момента принятия его на Кабмине все будет полностью в электронной форме, прозрачно, с установленными таймингами и с фамилиями конкретных людей, которые задержали тот или иной акт. Я хочу также выставить это публично на сайт, чтобы каждый гражданин, журналист и активист мог отслеживать этот процесс в режиме реального времени", - добавил он.

Полный текст интервью с Дубилетом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #е_документ #дубилет #кабмин
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