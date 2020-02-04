События

08:18 04.02.2020

В ближайшие сутки в Закарпатье и Прикарпатье ожидается сильный дождь и снег, на дорогах гололедица

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В ближайшие сутки в Закарпатье и Прикарпатье ожидается сильный дождь и снег, на дорогах гололедица

По прогнозам украинских синоптиков, в Закарпатье и Прикарпатье днем 4 февраля ожидается сильный дождь и мокрый снег, переходящие в ночь на 5 февраля в сильный снег, на дорогах гололедица, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье сильный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица", – предупреждают на сайте ведомства во вторник утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, 5-6 февраля в центральных областях ожидается сильный снег, в восточных областях сильный снег с дождем, в южных областях сильный дождь с переходом в мокрый снег, образования снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

Теги: #карпаты #снег
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