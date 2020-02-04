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06:34 04.02.2020

Пекин согласился на приезд американских экспертов в Китай для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

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Пекин согласился на приезд американских экспертов в Китай для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Китайские власти ответили согласием на предложение США направить американских специалистов в Китай для оказания помощи в предотвращении дальнейшего распространения заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Китай принял предложение Соединенных Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться", - завил Дир.

В понедельник представитель американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), глава Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье сообщила, что такое предложение было сделано китайским властям.

Она отметила, что закрытие американских границ для лиц, посетивших недавно Китай, является "научно обоснованным", и направлено на то, чтобы "замедлить проникновение вируса в США".

 

Теги: #сша #эксперты #китай #коронавирус
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