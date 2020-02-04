Конфликт жителя Купянска с сотрудниками райотдела расследуется по двум статьям УК, назначена служебная проверка

По факту конфликта, который произошел в Купянске Харьковской области между 40-летним жителем Купянска и полицейскими сектора патрульной полиции, открыто два уголовных производства.

"Также действия полицейских будут проверять при проведении соответствующего служебного расследования", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ЕРДР внесены сведения по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Материалы второго уголовного производства будут направлены в территориальное управление ГБР, расположенного в Полтаве

По словам полицейских, конфликт произошел, когда они остановили автомобиль ВАЗ 2101 под управлением жителя Купянска за нарушение правил дорожного движения и составили протокол по ч.2 ст.121 (управление водителем в темное время суток транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов, совершенное повторно в течение года) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водитель вел себя агрессивно, провоцировал драку с сотрудниками полиции и матерился. Он позвонил своим знакомым, которые приехали на место происшествия и вступили в спор с полицейскими.

По словам водителя, полицейские остановили его машину незаконно, спровоцировали конфликт, после чего применили к нему физсилу и наручники. По словам мужчины, в результате он получил телесные повреждения (ушиб и ссадины).