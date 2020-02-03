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23:34 03.02.2020

Офис генпрокурора в деле Шеремета продлил срок досудебного следствия до 4 месяцев

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Офис генпрокурора в деле Шеремета продлил срок досудебного следствия до 4 месяцев

Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года, сообщило интернет-издание "Громадське".

"Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы", – сказано в сообщении на сайте издания.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев (до июня 2020 года). В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. 3 февраля Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.

Теги: #шеремет #генпрокуратура #сроки #следствие
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