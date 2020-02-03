Подрядчик подозревается в присвоении 330 тыс. грн, выделенных на ремонт детсадов на Троещине в Киеве

Правоохранители в Киеве завершили досудебное расследование по подозрению руководителя подрядной организации в присвоении 330 тыс. грн государственных средств, выделенных на ремонт детских садов, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что между управлением образования Деснянской РГА и обществом был заключен договор о проведении ремонтных работ в дошкольных учебных заведениях Деснянского района. Однако, не выполнив работы в полном объеме, директор общества внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых в дальнейшем безосновательно получил на счета свыше 330 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении подрядчика по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 и ч.2 ст.366 УК Украины направлено в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

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