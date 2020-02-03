События

19:05 03.02.2020

В сенате США начались финальные слушания в рамках судебного процесса по импичменту в отношении Трампа

2 мин читать
В сенате США начались финальные слушания в рамках судебного процесса по импичменту в отношении Трампа

В сенате США - верхней палате Конгресса - в понедельник начались заключительные слушания в ходе судебного разбирательства в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Я хочу заявить от имени палаты представителей, что ваш долг требует осудить президента Трампа", - заявил в начале слушаний член палаты представителей демократ Джейсон Кроу.

В ходе слушаний "менеджеры импичмента" и команда защиты Трампа представят заключительные аргументы по делу об импичменте.

"Менеджеры импичмента" первыми представляют аргументы в пользу отстранения Трампа.

Защита Трампа выступит после оглашений финальных аргументов демократов.

Как сообщают американские СМИ, в распоряжении у каждой стороны по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства.

Затем, как ожидается, выступят сенаторы. Продолжительность заявления каждого сенатора не должна превышать 10 минут.

Сенаторы проведут финальное голосование по статьям импичмента Трампу в среду. Оно состоится в 16:00 по местному времени.

Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #финал #сша #слушания #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 03.02.2020
В США участники президентской гонки приступают к праймериз

В США участники президентской гонки приступают к праймериз

10:00 03.02.2020
Гран-при на американском кинофестивале Sundance получил украинский документальный фильм о войне на Донбассе

Гран-при на американском кинофестивале Sundance получил украинский документальный фильм о войне на Донбассе

07:47 03.02.2020
Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

15:36 02.02.2020
Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

14:19 02.02.2020
В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию

В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию

15:10 01.02.2020
Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

13:22 01.02.2020
Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

12:58 01.02.2020
США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

06:02 01.02.2020
Сенат США в среду проведет финальное голосование по импичменту Трампу

Сенат США в среду проведет финальное голосование по импичменту Трампу

20:56 31.01.2020
В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели - гендиректор директората общественного здоровья Минздрава

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Подрядчик подозревается в присвоении 330 тыс. грн, выделенных на ремонт детсадов на Троещине в Киеве

Украина и Турция расширят сотрудничество в оборонной сфере – Загороднюк

Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

Правоохранители Киева задержали повредившего гирлянду на Аллее художников молодого человека

"Интерпайп" совместно с Техуниверситетом в Днепре открыл третий сезон Interpipe Mechatronic Lab для подготовки высококачественных специалистов

Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА