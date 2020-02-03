Украина и Турция расширят сотрудничество в оборонной сфере – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр финансов и казначейства Турецкой Республики Берат Албайрак подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

"Прежде всего, это расширение украинско-турецкого сотрудничества в оборонной отрасли по следующим направлениям: совместное производство высокоточных противотанковых средств; ремонт и эксплуатация вертолетов; поставка авиационных двигателей; сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам; транспортная авиация и тренажерные комплексы", - написал Загороднюк на странице в Фейсбуке в понедельник.

Министр отметил, что тесное сотрудничество с турецкими партнерами поможет повысить уровень безопасности на нашей морской южной границе - в акватории Черного моря.

"Мы рассчитываем на развитие сотрудничества для повышения безопасности в регионе путем обмена информацией о военно-морской обстановке в акватории Черного моря, а также повышению возможностей по противовоздушной обороне в рамках совместного участия в программе НАТО (Air Situational Data Exchange) с Вооруженными силами Турецкой Республики", - приводит слова Загороднюка пресс-служба Минобороны.

Также отмечается, что для реализации практической части положений подписанного соглашения уже запланированы визиты министра национальной обороны Хулуси Акара в Украину, а также делегации Минобороны Украины в Турцию.

"Уже в марте мы будем иметь честь принимать министра национальной обороны Турецкой Республики с официальным визитом в Киеве, во время которого обсудим первые шаги на пути практической реализации положений настоящего соглашения", - подытожил Загороднюк.