Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов в понедельник ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке в понедельник.

Так, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов по нашим позициям, а именно: неподалеку н.п. Павлополь, Опытное, Авдеевка и Пески.

Кроме того, три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с н.п. Новотошковское и Орехово.