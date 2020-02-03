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18:14 03.02.2020

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

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Украина и Турция подписали соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений

Соглашение о взаимном признании прав, подписанное в понедельник в Киеве между Украиной и Турцией, предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции, а также турки, законно проживающие в Украинском государстве, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

Соответствующий документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтерем Индже. Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.

Аваков подчеркнул, что соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений - это еще одно доказательство продуктивной совместной работы. Новое Соглашение дает возможность украинцам, проживающим в Турции и туркам, проживающим в Украине, обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке - без необходимости повторно сдавать экзамены.

По его словам, это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

"Кроме того, планируем, что следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспорту", - добавил Аваков.

Теги: #водительские_удостоверения #турция
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