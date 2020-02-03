Правоохранители Киева задержали повредившего гирлянду на Аллее художников молодого человека

Злоумышленника, который оторвал около 50 метров светодиодной ленты на Аллее художников возле Андреевского спуска в Киеве, часть которой его товарищ забрал с собой, задержали столичные полицейские.

"29 января около 5 часов утра в Подольское управление полиции поступило сообщение о том, что на Аллее художников возле Андреевского спуска компания молодых людей навеселе повредила гирлянду. Событие должным образом зарегистрировали, а на место выехала следственно-оперативная группа", - напомнили в Отделе коммуникации полиции Киева в понедельник.

По словам начальникаПодольского управления полиции Владислава Ищенко, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали территорию и видео уличных камер наблюдения. в результате чего удалось установить всех лиц, которые присутствовали на момент совершения преступления, и молодого человека, который повредил гирлянду.

"Правонарушителем оказался ранее не судимый 20-летний уроженец Киевской области. Впоследствии, во время следственных действий, дома у его товарища изъяли около пяти метров сорванной гирлянды", - рассказал Ищенко.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.