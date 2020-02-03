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18:06 03.02.2020

"Интерпайп" совместно с Техуниверситетом в Днепре открыл третий сезон Interpipe Mechatronic Lab для подготовки высококачественных специалистов

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"Интерпайп" совместно с Техуниверситетом в Днепре открыл третий сезон Interpipe Mechatronic Lab для подготовки высококачественных специалистов

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" и Национальный технический университет (НТУ) "Днепровская политехника" открыли новый сезон обучения мехатронике для школьников по программе Interpipe Mechatronic Lab, цель которой - вернуть интерес подростков к техническим дисциплинам.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, к участию в программе присоединились команды из 32 школ Днепра и области.

При этом отмечается, что регистрация на учебный курс завершилась в рекордные сроки – всего за неделю. На первой встрече школьники больше узнали о будущем технических профессий, познакомились с немецкими конструкторами Fishertechnik, на которых будут заниматься, и прошли отборочное тестирование. По его результатам выбраны сильнейшие команды, которых ждет бесплатный 3-месячный курс по мехатронике.

Пресс-служба поясняет, что мехатроники – это специалисты-универсалы, которые объединяют в себе механика, электроника и программиста. Такие специалисты нужны на современных предприятиях, чтобы правильно обслужить, запрограммировать, и настроить высокотехнологичное оборудование.

Начальник управления коммуникаций "Интерпайпа" Людмила Новак констатирует, что компания ежегодно инвестирует миллионы долларов в модернизацию оборудования, для работы на котором и для его обслуживания требуются специалисты высокого уровня.

"Программа Interpipe Mechatronic Lab – это первый шаг для подготовки таких профи. Уже через 5-10 лет без мехатроников не сможет работать ни одно современное производство. Занятия школьников проходят на современном немецком оборудовании, а лучшие команды поборются за отличные призы в соревнованиях по мехатронике на Interpipe TechFest 2020", - сказала Новак, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь доцент кафедры электропривода НТУ "Днепровская политехника" Сергей Худолей отметил, что всего несколько лет назад слово "мехатроник" было непонятно и незнакомо, а сегодня уже не вызывает удивления даже у школьников.

"С каждым годом ажиотаж на участие в курсе растет. А такое большое количество зарегистрировавшихся детей говорит, что интерес к техническим дисциплинам возвращается. И мы рады, что среди участников становится все больше девочек", - говорит доцент, отмечая, что через несколько недель программа Interpipe Mechatronic Lab стартует также для студентов колледжей, техникумов и ПТУ.

Interpipe Mechatronic Lab – бесплатная образовательно-тренировочная программа по мехатронике для школьников и студентов. Программа разработана экспертами Днепровской Политехники. Обучение проходит на базе современных конструкторов Fischertechnik. Учебные классы оборудовала компания ИНТЕРПАЙП. Длительность курса – 3 месяца. В мае школьников и студентов ждет отборочный тур для участия в Interpipe TechFest 2020.

 НТУ "Днепровская политехника" - высшее учебное заведение IV уровня аккредитации, многоотраслевой технический университет, старейшее учреждение высшего образования в городе Днепр, первое учреждение высшего горного образования Украины.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп #образование
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