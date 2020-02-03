События

16:59 03.02.2020

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели - гендиректор директората общественного здоровья Минздрава

1 мин читать
Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели - гендиректор директората общественного здоровья Минздрава

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу ",- сказал он.

"Вы получите официальное сообщение от ведомств, когда будет понятна четкая дата и, самое главное, будут готовы все мероприятия для карантинизации", - добавил он.

Скипальский также подчеркнул, что "в настоящее время неизвестно, какой из перевозчиков будет эвакуировать украинцев, это второстепенный вопрос".

Кроме того Скипальский отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.

"Собрана потребность в тест-системах в целом относительно вирусов, которые циркулируют, в частности на грипп и ОРВИ. Относительно тест-систем на новый коронавирус, мы заявляли, что на протяжении 10 дней они появятся в Украине. Они действительно появятся на следующей неделе",- сказал он.

По словам Гендиректора, в настоящее время также нет информации о подтверждении коронавируса у двух пассажиров, госпитализированных в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве.

Теги: #коронавирус #скипальский #эвакуация #китай #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:02 03.02.2020
На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

16:53 03.02.2020
Выгодная и безопасная доставка груза из Китая – реальность или миф?

Выгодная и безопасная доставка груза из Китая – реальность или миф?

16:26 03.02.2020
Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

15:57 03.02.2020
Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

15:10 03.02.2020
АМПУ проводит противоэпидемические мероприятия в морпортах в связи с коронавирусом

АМПУ проводит противоэпидемические мероприятия в морпортах в связи с коронавирусом

14:06 03.02.2020
Гендиректор ВОЗ советует миру не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

Гендиректор ВОЗ советует миру не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

12:44 03.02.2020
Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

12:33 03.02.2020
"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках авиадоставок в Китай из-за коронавируса

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках авиадоставок в Китай из-за коронавируса

12:18 03.02.2020
В Украине сформировали список больниц, которые могут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус

В Украине сформировали список больниц, которые могут принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус

11:48 03.02.2020
Круизные лайнеры не примут пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели

Круизные лайнеры не примут пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители Киева задержали повредившего гирлянду на Аллее художников молодого человека

"Интерпайп" совместно с Техуниверситетом в Днепре открыл третий сезон Interpipe Mechatronic Lab для подготовки высококачественных специалистов

Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса со смертоносным SARS-CoV

Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету МАУ и на выплате компенсаций семьям погибших

Торговая энергетическая компания Украины и “КИМ-трейдинг” сообщают о распространении недостоверной информации

Главой Государственного космического агентства стал основатель Kwambio и Gutenbergz Усов

На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА