Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели - гендиректор директората общественного здоровья Минздрава

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу ",- сказал он.

"Вы получите официальное сообщение от ведомств, когда будет понятна четкая дата и, самое главное, будут готовы все мероприятия для карантинизации", - добавил он.

Скипальский также подчеркнул, что "в настоящее время неизвестно, какой из перевозчиков будет эвакуировать украинцев, это второстепенный вопрос".

Кроме того Скипальский отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.

"Собрана потребность в тест-системах в целом относительно вирусов, которые циркулируют, в частности на грипп и ОРВИ. Относительно тест-систем на новый коронавирус, мы заявляли, что на протяжении 10 дней они появятся в Украине. Они действительно появятся на следующей неделе",- сказал он.

По словам Гендиректора, в настоящее время также нет информации о подтверждении коронавируса у двух пассажиров, госпитализированных в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве.