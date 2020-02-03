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16:50 03.02.2020

Главой Государственного космического агентства стал основатель Kwambio и Gutenbergz Усов

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Кабинет министров Украины назначил главой Государственного космического агентства Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение от 24 января 2020 года № 60-р обнародовано на сайте правительства.

"Назначить Усова Владимира Владимировича председателем Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в тексте распоряжения.

Владимир Усов является основателем фабрики 3D-печати Kwambio, а также цифрового издательства Gutenbergz, которое специализируется на разработке и издательстве интерактивных книг для мобильных устройств.

Теги: #кадры #кабмин
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