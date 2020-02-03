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16:57 03.02.2020

Торговая энергетическая компания Украины и “КИМ-трейдинг” сообщают о распространении недостоверной информации

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Торговая энергетическая компания Украины и компания “КИМ-трейдинг” сообщают о распространении недостоверной информации, об этом идет речь в их общем заявлении, обнародованном в понедельник. 

"В течение последних недель наши компании стали фигурировать в журналистских материалах. К сожалению, перед подготовкой публикаций отдельные редакции не обратились за разъяснением/комментарием, в результате медиа распространяют недостоверную информацию относительно работы наших компаний", - идет речь в заявлении.

В документе отмечается, что компания ТЭКУ предоставляет услуги исключительно в сфере перевозки опасных грузов, среди которых преимущественно топливо. Компания никогда не занималась и не планирует заниматься продажей, или производством горючего.

"Операции покупки-продажи топлива происходят исключительно для внутренних потребностей компании ТЭКУ. Компания никогда не получала средства за продажу горючего, это подтверждается соответствующими документами. Наши компании имеют многолетнюю историю работы на топливном рынке, работая в пределах законодательства и своевременно платят все налоговые обязательства, что также подтверждается документально", - сообщают в компании.

Компания “КИМ-трейдинг” является поставщиком среднего звена, который занимается мелко оптовыми поставками топлива преимущественно для корпоративных клиентов от больших поставщиков.

В организации отмечают, что все бенефициары наших компаний являются самодостаточными бизнесменами с многолетним опытом работы на рынке. Наша работа на сегодняшний день не связана и соответственно не зависит от любого публичного лица. "Мы можем констатировать тот факт, что и ТЭКУ и КИМ-трейдинг были среди фигурантов криминального осуществления. Однако просим обратить внимание, что с момента его открытия от 18 января 2018 прошло уже достаточно много времени, а дело до сих пор не передано в суд", - отмечают представители ТЭКУ и КИМ-трейдинг.

"В криминальном осуществлении при участии нашей компании  нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о совершении преступления со стороны нашей компании, или наших контрагентов. В целом в ситуации, которая сложилась, мы видим попытку определенных участников рынка повлиять на бизнес-процессы ряда компаний топливной отрасли с помощью методов недобросовестной конкуренции, в частности распространения искривленных, или неправдивых данных, в медиа", - подчеркивают представители компаний.
 

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Интерфакс-Украина
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