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16:58 03.02.2020

Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету МАУ и на выплате компенсаций семьям погибших

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Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету МАУ и на выплате компенсаций семьям погибших

Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств трагедии сбитого в Иране самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране,. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО в понедельник.

В частности, отметил секретарь СНБО, Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "МАУ", который был сбит 8 января 2020 в Исламской Республике Иран.

Украина, заявил Данилов, в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

Теги: #мау #ps752 #данилов #авиакатастрофа #иран
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