События

16:15 03.02.2020

На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

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На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в районе проведения Операции Объединенных сил бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который 6 лет находился в общегосударственном розыске, сообщается на сайте СБУ в понедельник.

"Житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области. В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан на таможенном пункте пропуска "Меловое". В настоящее время он дает показания об участии в составе террористической организации. Мероприятия по задержанию проводились совместно с сотрудниками Нацполиции и Государственной пограничной службы.

Теги: #рф #боевики #сбу #граница
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