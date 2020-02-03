ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом выход Великобритании из ЕС, и сообщил, что ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit.

"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном", - написал он на своей странице в Twitter в понедельник.

Пристайко также сообщил, что на переговорах они обсудили прогресс Минского процесса.

Как сообщалось, 31 января Великобритания вышла из состава ЕС.