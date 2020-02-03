События

16:05 03.02.2020

В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

1 мин читать
В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали при получении взятки в 1000 долларов двух оперуполномоченных Люботинского отделения полиции Харьковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области

"По предварительной информации, правоохранители требовали взятку у 20-летнего мужчины и его матери, которые были свидетелями кражи велосипеда. В случае отказа платить деньги, оперуполномоченные обещали направить в следственное подразделение материалы, по которым гражданин из статуса свидетеля станет подозреваемым и будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Задержанным полицейским объявлено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украина).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Теги: #взятка #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:42 03.02.2020
Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке: правоохранители задержали одного из чиновников

Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке: правоохранители задержали одного из чиновников

02:17 03.02.2020
В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

20:12 02.02.2020
Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

01:35 02.02.2020
Во Львове женщина напала на полицейскую

Во Львове женщина напала на полицейскую

20:13 01.02.2020
В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

12:13 01.02.2020
Подозреваемый в осуществлении заказных убийств незаконно получил гражданство Украины

Подозреваемый в осуществлении заказных убийств незаконно получил гражданство Украины

11:45 01.02.2020
Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

08:31 01.02.2020
Харьковский облсовет на февральской сессии рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий первого замглавы

Харьковский облсовет на февральской сессии рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий первого замглавы

00:46 01.02.2020
Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

Следователи полиции, требовавшие у харьковской предпринимательницы $10 тыс. за закрытие уголовного производства предстанут перед судом

12:05 31.01.2020
В Киеве полицейские задержали иностранца с гранатой

В Киеве полицейские задержали иностранца с гранатой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

Глава Госкино Кудерчук задекларировала 235,2 тыс. грн доходов за 2019 год

Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

Пристайко задекларировал 2 млн грн доходов за 2019 год

4-6 февраля в Украине ожидаются значительные снегопады

Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

Нацагентство госслужбы запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА