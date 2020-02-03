В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали при получении взятки в 1000 долларов двух оперуполномоченных Люботинского отделения полиции Харьковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области

"По предварительной информации, правоохранители требовали взятку у 20-летнего мужчины и его матери, которые были свидетелями кражи велосипеда. В случае отказа платить деньги, оперуполномоченные обещали направить в следственное подразделение материалы, по которым гражданин из статуса свидетеля станет подозреваемым и будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Задержанным полицейским объявлено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украина).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.