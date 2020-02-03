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15:57 03.02.2020

Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

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Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

Специалисты в КНР выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Уже выделили вирусы (штаммы вирусов - ИФ), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины",- сказал посол журналистам в понедельник.

Посол заявил, что за последнее время количество новых случаев заражения коронавирусом снижается, количество выписывающихся увеличивается.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

Теги: #рф #вакцина #китай #коронавирус
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