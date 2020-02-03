ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве начали расследование по факту смерти заключенного в карцере Одесского следственного изолятора.

"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники Государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер", - сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что одним из сотрудников, которые допустили злоупотребление служебным положением, был начальник одного из отделов СИЗО. Ранее, в марте 2019 года, следователи ГБР задокументировали требование и получение им 2 тыс. долларов за досрочное освобождение заключенного. На время проведения досудебного расследования этого дела сотрудник неоднократно отстранялся от должности по решению суда. Обвинительный акт был отправлен в суд 23 сентября 2019 года.

Также в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью сотрудниками Одесского СИЗО следователи ГБР предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к нарушении условий содержания под стражей заключенного, которому незаконно было разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и родными и пользование запрещенными предметами.

На данный момент проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины смерти потерпевшего и личности других причастных к правонарушению.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать отдельные должности на срок до 3 лет и штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.