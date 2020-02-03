События

15:57 03.02.2020

ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

2 мин читать
ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве начали расследование по факту смерти заключенного в карцере Одесского следственного изолятора.

"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники Государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер", - сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что одним из сотрудников, которые допустили злоупотребление служебным положением, был начальник одного из отделов СИЗО. Ранее, в марте 2019 года, следователи ГБР задокументировали требование и получение им 2 тыс. долларов за досрочное освобождение заключенного. На время проведения досудебного расследования этого дела сотрудник неоднократно отстранялся от должности по решению суда. Обвинительный акт был отправлен в суд 23 сентября 2019 года.

Также в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью сотрудниками Одесского СИЗО следователи ГБР предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к нарушении условий содержания под стражей заключенного, которому незаконно было разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и родными и пользование запрещенными предметами.

На данный момент проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины смерти потерпевшего и личности других причастных к правонарушению.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать отдельные должности на срок до 3 лет и штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Теги: #расследование #сизо #гбр #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:55 03.02.2020
На Львовщине рядовой Госпогранслужбы совершил наезд на пешехода - ГБР

На Львовщине рядовой Госпогранслужбы совершил наезд на пешехода - ГБР

20:12 30.01.2020
ГБР направило в суд дело о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

ГБР направило в суд дело о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

19:04 30.01.2020
Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

15:46 29.01.2020
Защита Порошенко подает иски о возмещении морального вреда в связи с бездеятельностью прокуроров и следователей

Защита Порошенко подает иски о возмещении морального вреда в связи с бездеятельностью прокуроров и следователей

09:53 29.01.2020
Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

08:17 29.01.2020
Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

21:00 28.01.2020
В Винницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, завладевшую бюджетными средствами путем махинаций в лесхозе

В Винницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, завладевшую бюджетными средствами путем махинаций в лесхозе

18:48 28.01.2020
"Евросолидарность" возмущена нарушением закона о статусе нардепа и физическим насилием в стенах ГБР - заявление партии

"Евросолидарность" возмущена нарушением закона о статусе нардепа и физическим насилием в стенах ГБР - заявление партии

12:27 28.01.2020
Первый замдиректора ГБР Бабиков заявляет, что не представлял интересы Януковича

Первый замдиректора ГБР Бабиков заявляет, что не представлял интересы Януковича

09:50 28.01.2020
Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

Глава Госкино Кудерчук задекларировала 235,2 тыс. грн доходов за 2019 год

Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

Пристайко задекларировал 2 млн грн доходов за 2019 год

4-6 февраля в Украине ожидаются значительные снегопады

Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

Нацагентство госслужбы запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА