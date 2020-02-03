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15:56 03.02.2020

Пристайко задекларировал 2 млн грн доходов за 2019 год

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Пристайко задекларировал 2 млн грн доходов за 2019 год

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подал электронную декларацию об имуществе и доходах уполномоченного лица за 2019 год, в которой указал 2 млн 72 тыс 520 грн доходов.

В частности, за 2019 год Пристайко задекларировал 690 тыс 067 грн заработной платы и 1 млн 382 тыс 453 грн компенсаций в миссии Украины при НАТО, а его жена задекларировала 336 тыс. грн дохода за прошлый год.

Также в совместной собственности с женой Пристайко указал 204 тыс 966 грн и EUR7 тыс 384 на банковских счетах, а также 170 тыс. грн и EUR35,6 тыс наличными.

Согласно декларации, министр совместно с сыном владеет квартирой в Киеве (площадью 33,5 кв.м), а также еще одной квартирой в Киеве совместно с сыном и женой (площадью 72,6 кв.м).

В свою очередь, в собственности жены Пристайко находится три квартиры в Киеве площадью 77,9 кв.м, 54 кв.м и 96,3 кв.м, а также еще одна недостроенная квартира в Киеве площадью 86,9 кв. м.

Как сообщалось, за 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн грн доходов.

Теги: #декларация #пристайко
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