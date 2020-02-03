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15:53 03.02.2020

4-6 февраля в Украине ожидаются значительные снегопады

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4-6 февраля в Украине ожидаются значительные снегопады

Синоптики предупреждают, что на протяжении 4-6 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook.

В частности, днем 4 февраля на Закарпатье и в Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

3-4 февраля в результате оттепели и выпадение дождя 1-2 февраля на реках Карпатского региона продолжится формирование тало-дождевого паводка без угрозы негативных последствий. Только в нижнем течении р.Боржава в Закарпатье сохранится вода на пойме и ожидается достижение начальных отметок подтопления ряда приречных населенных пунктов; также ожидается выход воды на пойму в междамбовом пространстве р.Латорица в районе г. Чоп.

3-4 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

5-6 февраля в центральных областях - значительный снег, в восточных областях - значительный снег с дождем, в южных областях - значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

"Ожидаемые погодные условия будут приводить к нарушениям и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Теги: #погода #прогноз
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