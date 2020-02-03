Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Евгений Дыхне призвал международные организации и страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для обеспечения проведения расследования и определения ответственных за гибель 176 пассажиров и членов экипажа.

Он также подчеркнул, что распространенное украинским СМИ видео (сюжет на телеканале ТСН) - еще одно доказательство того, что самолет МАУ был уничтожен ракетой, и не было никаких ограничений или предупреждений от диспетчеров о том, что есть какие-либо риски для выполнения полетов гражданским воздушным судном в районе аэропорта.

"Этот факт - еще один сигнал для мирового сообщества обратить дополнительное внимание на вопрос безопасности авиапространства. И я призываю все страны, граждане которых пострадали в этой ужасной катастрофе, и международные организации объединить усилия для обеспечения глубокого и полного проведения расследования и определения ответственных за гибель 176 пассажиров и членов экипажа", - подчеркнул Дыхне.

При этом он отметил, что МАУ, как и ранее, не будет комментировать ход расследования и имеющиеся доказательства, полученные следователями.

"Я также очень надеюсь, что процесс компенсационных выплат семьям будет максимально ускорен. И я призываю всех не создавать очередных сенсаций вокруг катастрофы в Иране, ведь этот вопрос находится в плоскости международных отношений и четко регулируется международными правилами и документами", - отметил президент МАУ.

Как сообщалось, директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

В воскресенье в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.