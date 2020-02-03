События

15:50 03.02.2020

Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

2 мин читать
Президент МАУ призвал страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для определения ответственных

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Евгений Дыхне призвал международные организации и страны, чьи граждане пострадали в авиакатастрофе в Иране, объединить усилия для обеспечения проведения расследования и определения ответственных за гибель 176 пассажиров и членов экипажа.

Он также подчеркнул, что распространенное украинским СМИ видео (сюжет на телеканале ТСН) - еще одно доказательство того, что самолет МАУ был уничтожен ракетой, и не было никаких ограничений или предупреждений от диспетчеров о том, что есть какие-либо риски для выполнения полетов гражданским воздушным судном в районе аэропорта.

"Этот факт - еще один сигнал для мирового сообщества обратить дополнительное внимание на вопрос безопасности авиапространства. И я призываю все страны, граждане которых пострадали в этой ужасной катастрофе, и международные организации объединить усилия для обеспечения глубокого и полного проведения расследования и определения ответственных за гибель 176 пассажиров и членов экипажа", - подчеркнул Дыхне.

При этом он отметил, что МАУ, как и ранее, не будет комментировать ход расследования и имеющиеся доказательства, полученные следователями.

"Я также очень надеюсь, что процесс компенсационных выплат семьям будет максимально ускорен. И я призываю всех не создавать очередных сенсаций вокруг катастрофы в Иране, ведь этот вопрос находится в плоскости международных отношений и четко регулируется международными правилами и документами", - отметил президент МАУ.

Как сообщалось, директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

В воскресенье в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #ps752 #авиакатастрофа #дыхне #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 03.02.2020
В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

00:52 03.02.2020
Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

20:40 02.02.2020
Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

Украина хочет получить "черные ящики" самолета "МАУ", несмотря на возможное участие украинских специалистов в совместной расшифровке в Иране

20:06 02.02.2020
Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

13:15 02.02.2020
Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

10:04 02.02.2020
В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

18:26 31.01.2020
МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

05:17 31.01.2020
Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

20:35 30.01.2020
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

19:06 30.01.2020
США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Иране заявили, что больше не будут делиться с Украиной материалами по сбитому Боингу

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

Глава Госкино Кудерчук задекларировала 235,2 тыс. грн доходов за 2019 год

Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

Пристайко задекларировал 2 млн грн доходов за 2019 год

4-6 февраля в Украине ожидаются значительные снегопады

Нацагентство госслужбы запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА