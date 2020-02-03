Нацагентство госслужбы запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) запускает чат-бот в мессенджере Telegram для поиска актуальных вакансий на государственном портале

"Career-бот позволяет искать вакансии по категориям должностей (А, Б и В), а также по шестизначным кодам вакансии или ключевому слову. В результатах поиска отображается ссылка на веб-сайте carrer.gov.ua для каждой из вакансий, которая соответствует выбранному параметрам поиска", - говорится в сообщении Нацагантства.

Отмечается, что чат-бот упрощает поиск вакансий на государственной службе и делает выбор более удобным для кандидатов.

"Чат-бот является частью системы ІТ-поддержки для кандидатов на государственные должности. Вместе с представленным недавно сервисом HelpDesk, а также развитием сервиса технической поддержки, чат-бот должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи", - говорится в сообщении.