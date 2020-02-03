События

15:22 03.02.2020

Прихожанами ПЦУ называют себя 38,6% украинцев, прихожанами УПЦ (МП) 20,7%

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Прихожанами ПЦУ называют себя 38,6% украинцев, прихожанами УПЦ (МП) 20,7%

38,6% жителей Украины относят себя к прихожанам Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ), возглавляемой митрополитом Епифанием, а 20,7% - к прихожанам Украинской православной церкви (Московского патриархата), возглавляемой митрополитом Онуфрием, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

На вопрос, к какому вероисповеданию Вы себя относите, 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями. Ислам не выбрал никто из опрошенных. Другое вероисповедание указали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, что относят себя к христианам без определения конфессии.

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Теги: #упц #церковь #опрос #пцу
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