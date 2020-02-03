АМПУ проводит противоэпидемические мероприятия в морпортах в связи с коронавирусом

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) совместно с другими государственными органами ввело в морских портах комплекс эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий с целью недопущения проникновения через государственную границу заболеваний, вызванных коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщила пресс-служба АМПУ в понедельник, соответствующие действия выполняются в соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил и приказа Министерства здравоохранения №185 от 24 января 2020 года.

Предприятие отмечает, что, в частности, были приняты следующие меры:

- налажено взаимодействие с Лабораторным центром Минздрава, Госпродпотребслужбой и другими контролирующими службами по контролю транспортных средств и лиц, прибывающих в порты из-за границы;

- определены конкретные профилактические меры, которые выполняются филиалами АМПУ;

- отлажена система мониторинга и определены ответственные лица в филиалах АМПУ;

- организовано информационное обеспечение субъектов хозяйствования в портах по противодействию заболеваниям, вызванных коронавирусом 2019-nCoV;

- отработано взаимодействие между капитанами суден и субъектами хозяйствования с целью своевременного информирования о противоэпидемических мероприятиях в портах.

Кроме того, согласно сообщению АМПУ, в настоящее время усилен противоэпидемический режим в пунктах пропуска на проходных портов. Представителям портового сообщества разрешили посещать все судна только с одноразовыми масками, перчатками и бахилами.

"В случае если на судне присутствовали представители Китая или судно перед этим заходило в порты вблизи Китая, свободная практика не работает и продолжается комиссия. Врач санитарно-эпидемиологической станции поднимается первым… Если на судне есть больные, оно ставится на рейд. После этого агент отправляет на борт судна катер с врачом. После медицинского осмотра принимается решение о заходе судна в порт и/или его постановке на определенную карантинную стоянку и временном места изоляции выявленных больных", - говорится в сообщении.

Анализ рисков проводит санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).