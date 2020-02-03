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15:10 03.02.2020

Исключительно по-украински дома разговаривает почти втрое больше украинцев, чем на русском языке

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Исключительно по-украински дома разговаривает почти втрое больше украинцев, чем на русском языке

37,3% жителей Украины разговаривает дома в семье, как правило, исключительно по-украински, а 13,5% - исключительно по-русски, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Согласно результатам соцопроса, преимущественно по-украински дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто исключительно по-украински), а преимущественно по-русски – 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно по-русски). Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Теги: #язык #опрос
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