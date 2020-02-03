Митрополит Епифаний обвиняет РПЦ в давлении на помесные церкви, чтобы они не признавали автокефального статуса ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявляет, что Российская православная церковь (РПЦ) осуществляет давление на поместные православные церкви, чтобы они не признавали автокефального статуса ПЦУ.

По его словам, в прошлом году после Вселенского патриархата несколько помесных церквей признало ПЦУ. "Нам уже известно, что в будущем году мы также получим признание со стороны нескольких других помесных православных церквей. Но что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", - сказал Епифаний на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В то же время, митрополит не назвал, о каких именно помесных церквях идет речь, опасаясь давления на них со стороны РФ.

"Те действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют. Мы верим, что наши соседи в дальнейшем не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами справимся", - подчеркнул Епифаний.