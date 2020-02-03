Заместитель секретаря СНБО Украины Кривонос выступает за создание частных военных кампаний

Частные военные компании в Украине позволят помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги и признание государства, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос.

"У всех на слуху достаточно токсичная российская ЧВК "Вагнер". Но она ведь не единственная в мире. Существует немалое количество успешных частных военных компаний. У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - сказал он в интервью сайту "Факты".

По его словам, военные, вернувшиеся с фронта, смогут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. "В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему). Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - пояснил генерал-майор.

С.Кривонос (1970 г.р) возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года С.Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

С.Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав кандидатуру Петра Порошенко.

12 марта 2019 президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.