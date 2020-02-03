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14:13 03.02.2020

Экс-кандидата в депутаты от ОПЗЖ Торнера объявили в розыск за мошенничество и использование поддельных документов

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Экс-кандидата в депутаты от ОПЗЖ Торнера объявили в розыск за мошенничество и использование поддельных документов

Национальная полиция Украины объявила в розыск экс-кандидата в народные депутаты Дмитрия Торнера (Некрасова). Соответствующая карточка появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Торнер баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). 19 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию как кандидата, поскольку МВД и Служба безопасности Украины предоставили данные об использовании им поддельных паспортов.

Согласно обнародованной информации, Торнер является гражданином Молдовы, настоящее имя – Дмитрий Некрасов, и на родине также объявлен в розыск за побег из мест заключения.

В Украине ему выдвинуты подозрения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: #опзж #обвинение #мвд
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